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Эзотерика

Хищение свыше 60 млн тенге: главу дирекции развития спорта осудили в Астане

Опубликовано:

Изолятор временного содержания
Изолятор временного содержания. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане глава дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств и получении взятки от подчиненного, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

"Руководитель дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге", - говорится в сообщении прокуратуры Астаны, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Хищение, по данным ведомства, совершено путем присвоения бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключения договоров о госзакупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить данные помещения.

Отмечается, что наряду с руководителем осужден также сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств.

Гособвинитель, предоставив все доказательства суду, опроверг версию подсудимых об их невиновности. В итоге приговором суда руководитель осужден к 5 годам, а его пособник - к 4 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что прокуратурой Актобе в ходе проверки в школах выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Возбуждены уголовные дела.

А прокуратурой Жанаозена по результатам анализа выявлен факт хищения бюджетных средств в двух государственных детских садах. В этом заподозрили бухгалтера.

В июне прокуратурой Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой проводятся проверки на 5 предприятиях нефтегазовой сферы. Выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании.

В начале июля также сообщалось о том, что систематические хищения выявили в дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны. Тогда сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий чиновников от спорта составила более 40 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138403-glavu-direkcii-razvitiya-sporta-osudili-v-astane/

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