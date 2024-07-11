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АФМ: Систематические хищения выявили в Дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны

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Обыск в офисе
Обыск. Кадр из видео.: АФМ РК

Факт систематического хищения бюджетных денежных средств в КГУ "Дирекция развития спорта по неолимпийским видам" Астаны выявлен Агентством по финмониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

По информации АФМ, в период 2021-2022 годов должностными лицами КГУ незаконно присваивались бюджетные денежные средства, выделенные на проведение учебно-тренировочных сборов.

"Фактически сборы не проводились, тренерами сдавались фиктивные отчеты о выезде, проживании и питании спортсменов. Сумма причиненного ущерба государству от противоправных действий составляет более 40 млн тенге", - отметили в АФМ.

По данному факту проводится досудебное расследование, подозреваемый с санкции суда взят под стражу.

В соответствии с требованиями ст.201 УПК иные сведения разглашению не подлежат, добавили в ведомстве.

Недавно мы писали, что прокуратурой Актобе в ходе проверки в школах выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Возбуждены уголовные дела.

А прокуратурой Жанаозена по результатам анализа выявлен факт хищения бюджетных средств в двух государственных детских садах. В этом заподозрили бухгалтера.

В июне прокуратурой Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой проводятся проверки на 5 предприятиях нефтегазовой сферы. Выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2132514-sistematicheskie-hishcheniya-vyyavili-v-direkcii-razvitiya-sporta-po-neolimpiyskim-vidam-astany/

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