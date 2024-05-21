Многомиллионные хищения выявили в детских садах Жанаозена

Прокуратурой Жанаозена по результатам анализа выявлен факт хищения бюджетных средств в двух государственных детских садах. В этом заподозрили бухгалтера, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

"Установлено, что бухгалтер незаконно перечисляла деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге", - говорится на официальном сайте ведомства.

По данному факту прокуратурой города было зарегистрировано уголовное дело, бухгалтер признана виновной по п.2 ч.4 ст.189 УК РК. Приговором суда Жанаозена ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.

Кроме того, ущерб в размере 30 млн тенге возмещен государству в полном объеме.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях совершения их лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.