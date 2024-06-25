Хищения на миллиард тенге в нефтяных предприятиях выявили в Мангистау

Прокуратурой Мангистауской области совместно с департаментом экономических расследований и Антикоррупционной службой проводятся проверки на 5 предприятиях нефтегазовой сферы, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

"Установлено, что должностными лицами ТОО "ОйлТранспортКорпорейшн" (дочернее предприятие АО "НК "КазМунайГаз") приняты от поставщика не соответствующие технической спецификации автобусы на сумму свыше 1,5 млрд тенге. При этом их стоимость была завышена на 400 млн тенге.

Вскрыты факты перечисления денежных средств в размере 110 млн тенге за услуги нефункционирующей спецтехники", - говорится на официальном сайте прокуратуры Мангистауской области.

Также, по данным ведомства, в другом ТОО "West Oil Software" (подрядная организация ТОО "ОйлТранспортКорпорейшн") выявлены факты выплаты более 400 млн тенге заработной платы не работавшим лицам, необоснованного начисления заработной платы, в том числе близким родственникам руководства компании.

По отмеченным нарушениям начато 5 досудебных расследований по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере). Назначены процессуальные прокуроры.

В рамках досудебного расследования задержаны 4 руководящих должностных лица обозначенных организаций.

Уголовные дела находятся в производстве ДЭР. Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные преступной группой; в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.