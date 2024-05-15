Многомиллионные хищения выявили в Актобе

Прокуратурой Актобе в ходе проверки в школах выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Возбуждены уголовные дела, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в течение 2023 года бухгалтерами денежные средства незаконно переведены на собственные счета.

Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн тенге.

Также установлены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам, не выполнившим в полном объеме работу.

По всем случаям начаты досудебные расследования по ч.3 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), назначены необходимые экспертизы.

Работа в данном направлении продолжается.

Добавим, что согласно ч.3 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) неоднократно, –

наказываются ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от двух до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.