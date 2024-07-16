Пытки в Казахстане: дела в отношении 33 должностных лиц направили в суд

С начала года в суд направлено 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц, шесть из них осуждены к различным срокам наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, по поручению главы государства с января 2023 года расследование дел о пытках возложено на органы прокуратуры.

"В результате количество заявлений о пытках в прошлом году сократилось в 2 раза (с 791 до 417), а в текущем году на треть (с 221 до 139). Улучшилась направляемость таких дел в суд.

В 2023 году в суд направлено в 2 раза больше дел о пытках (22 против 10), по которым осуждено в 4 раза больше лиц (40 против 12). В этом году в суд направлено 12 дел (8) в отношении 33 должностных лиц. К различным срокам наказания осуждены 6 лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также принят ряд действенных мер, направленных на устранение причин и условий совершения пыток.

"Реальный эффект дала внедренная система сплошного видеонаблюдения, к которой подключены прокуроры с целью отслеживания ситуации онлайн. Устранены слепые зоны, принимаются меры по оснащению сотрудников правоохранительных органов видеожетонами для фиксации процесса задержания и доставления", - сообщается в релизе Генпрокуратуры.

Во всех учреждениях органов уголовного преследования, по данным Генпрокуратуры, размещены контактные телефоны дежурных прокуроров, по которым граждане могут своевременно обратиться с заявлениями о пытках и недозволенных методах расследования.

Напомним, в декабре прошлого года в Генпрокуратуре высказались о пытках и других недозволенных методах следствия и дознания. Тогда сообщалось, что с 2023 года расследовать пытки в Казахстане будут исключительно прокуроры.

В марте сообщалось, что в Талдыкоргане четырех бывших сотрудников полиции осудили по делу о пытках во время январских событий. Сообщается о семи пострадавших в результате незаконных действий.

Летом прошлого года спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области. Отмечается, что процесс пыток заключенных записывался на камеру.

Также осенью прошлого года в столице вынесли приговор четверым экс-полицейским, которые применяли пытки, чтобы получить признательные показания от подозреваемых. Им назначили от 4,6 до 5 лет лишения свободы.

При этом в марте 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ужесточении наказания за пытки. Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:

ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;

ужесточение уголовной ответственности за пытки;

расширение применения и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:

️при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;

решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);

для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;

для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.