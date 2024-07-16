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Пытки в Казахстане: дела в отношении 33 должностных лиц направили в суд

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Женщине связали руки
Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С начала года в суд направлено 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц, шесть из них осуждены к различным срокам наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, по поручению главы государства с января 2023 года расследование дел о пытках возложено на органы прокуратуры.

"В результате количество заявлений о пытках в прошлом году сократилось в 2 раза (с 791 до 417), а в текущем году на треть (с 221 до 139). Улучшилась направляемость таких дел в суд.

В 2023 году в суд направлено в 2 раза больше дел о пытках (22 против 10), по которым осуждено в 4 раза больше лиц (40 против 12). В этом году в суд направлено 12 дел (8) в отношении 33 должностных лиц. К различным срокам наказания осуждены 6 лиц", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что также принят ряд действенных мер, направленных на устранение причин и условий совершения пыток.

"Реальный эффект дала внедренная система сплошного видеонаблюдения, к которой подключены прокуроры с целью отслеживания ситуации онлайн. Устранены слепые зоны, принимаются меры по оснащению сотрудников  правоохранительных органов видеожетонами для фиксации процесса задержания и доставления", - сообщается в релизе Генпрокуратуры.

Во всех учреждениях органов уголовного преследования, по данным Генпрокуратуры, размещены контактные телефоны дежурных прокуроров, по которым граждане могут своевременно обратиться с заявлениями о пытках и недозволенных методах расследования.

Напомним, в декабре прошлого года в Генпрокуратуре высказались о пытках и других недозволенных методах следствия и дознания. Тогда сообщалось, что с 2023 года расследовать пытки в Казахстане будут исключительно прокуроры.

В марте сообщалось, что в Талдыкоргане четырех бывших сотрудников полиции осудили по делу о пытках во время январских событий. Сообщается о семи пострадавших в результате незаконных действий.

Летом прошлого года спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области. Отмечается, что процесс пыток заключенных записывался на камеру.

Также осенью прошлого года в столице вынесли приговор четверым экс-полицейским, которые применяли пытки, чтобы получить признательные показания от подозреваемых. Им назначили от 4,6 до 5 лет лишения свободы.

При этом в марте 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон об ужесточении наказания за пытки. Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:

  • ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
  • ужесточение уголовной ответственности за пытки;
  • расширение применения и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, законом расширяются права осужденных лиц:

  • ️при тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;
  • решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);
  • для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с 3 до 4 лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;
  • для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2134758-pytki-v-kazahstane-dela-v-otnoshenii-33-dolzhnostnyh-lic-napravili-v-sud/

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