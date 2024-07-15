Ущерб на 3,7 млрд тенге: чиновников отдела образования подозревают в создании ОПГ

В Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся коррупцией в сфере образования, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.

"Устойчивая преступная группа, состоящая из 12 участников, подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - заявили в Антикоре.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Их подозревали в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе.

В мае этого года вынесли приговор бывшим директору и главному бухгалтеру школы №60 в Сарыагашском районе. Их обвинили в присвоении и растрате более 138 млн тенге.

Также в Туркестанской области бухгалтеры ГУ "Отдел образования Жетысайского района" подозреваются в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы.

В незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры отдела образования Келесского района Туркестанской области, которые, по данным Антикора, вносили в базу недостоверные сведения о сотрудниках. Сумма ущерба государству составила более 400 млн тенге.