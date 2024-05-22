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Хищения миллиардов в сфере образования Туркестанской области: вынесены первые приговоры

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Учитель стоит у доски
Педагог. Иллюстративное фото: Digital Vision/Getty Images

В Туркестанской области по делу о миллиардных хищениях в школах вынесены первые приговоры, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор Сарыагашского районного суда.

На скамье подсудимых первыми оказались бывшие директор и главный бухгалтер школы №60 в Сарыагашском районе. Они обвинялись в присвоении и растрате 138 591 540 тенге (ст.189 ч.4 п.2 УК РК).

Как установило судебное следствие, в период 2021-2022 годов директор вместе с главным бухгалтером занимались выпиской необоснованно завышенных зарплат, премий и авансов учителям и работникам школ.

Первоначально педагоги действительно получали эти деньги, которые однако должны были отдавать главному бухгалтеру для директора. В дальнейшем все переводы делались бухгалтерией школы прямо на банковские счета директора и главбуха.

В 2021 году в школе проводилась аудиторская проверка. Аудитор, выявив грубые финансовые нарушения, договорилась с главным бухгалтером и составила положительный отчет о результатах проверки.

В апреле 2022 года во время отпуска директора временно исполняющая его обязанности работница выявила огромные приписки в бухгалтерии и обратилась в прокуратуру. Это стало началом в деле о миллиардных хищениях в сфере образования в Туркестанской области. В школах региона были организованы проверки, выявившие аналогичные нарушения на миллиарды тенге.

К ответственности была привлечена аудитор, проводившая проверку в школе №60. Она получила 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

Теперь суд вынес приговор и самому директору и главному бухгалтеру. С учетом того, что они возместили ущерб, признались и раскаялись, суд счел возможным назначить им условное наказание. Оба приговорены к семи годам ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что работники сферы образования Туркестанской области подозреваются в хищениях.

К уголовной ответственности были привлечены 17 человек. В ведомстве рассказали, что досудебное расследование проводится в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления денежных средств на счета лиц, неработающих в сфере образования, а также начисляя завышенную зарплату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105280-hishcheniya-milliardov-v-sfere-obrazovaniya-turkestanskoy-oblasti-vyneseny-pervye-prigovory/

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