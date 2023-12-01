Работников сферы образования подозревают в хищениях на сумму более 2 млрд тенге

В хищениях на сумму более 2 млрд тенге подозреваются работники сферы образования Туркестанской области. К уголовной ответственности привлекаются 17 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции, ранее были вскрыты преступные схемы в Алматы и Шымкенте, а также в Кызылординской, Актюбинской, Алматинской областях и области Жетісу.

"Так, Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе.

По версии следствия, подозреваемые лица в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления денежных средств на счета лиц, неработающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

По данным Антикора, к уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, 4 из них взяты под стражу.

В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел.

Кроме того, добавили в ведомстве, в ходе следствия изобличена государственный аудитор Ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.

"В области Жетісу завершено досудебное расследование в отношении работников городского отдела образования, которые в составе организованной преступной группы за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и его подчиненные, а также бухгалтеры средних школ. Всего 13 лиц", - отметили в Антикоре.

Напомним, в апреле этого года в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве рассказали, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.

Позже стало известно, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. Речь шла об ущербе в 2 млрд тенге, затем сумма выросла до 4,6 млрд тенге.

Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.