Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Работников сферы образования подозревают в хищениях на сумму более 2 млрд тенге

Опубликовано:

Следственные действия Антикора
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/antikornews

В хищениях на сумму более 2 млрд тенге подозреваются работники сферы образования Туркестанской области. К уголовной ответственности привлекаются 17 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции, ранее были вскрыты преступные схемы в Алматы и Шымкенте, а также в Кызылординской, Актюбинской, Алматинской областях и области Жетісу.

"Так, Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе.

По версии следствия, подозреваемые лица в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления денежных средств на счета лиц, неработающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили их хищение в сумме около 2,6 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

По данным Антикора, к уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, 4 из них взяты под стражу.

В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и денежные средства фигурантов уголовных дел.

Кроме того, добавили в ведомстве, в ходе следствия изобличена государственный аудитор Ревизионной комиссии Туркестанской области, сокрывшая из корыстных побуждений ранее установленные факты хищений, выявленные в ходе аудита в одной из школ Сарыагашского района.

"В области Жетісу завершено досудебное расследование в отношении работников городского отдела образования, которые в составе организованной преступной группы за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и его подчиненные, а также бухгалтеры средних школ. Всего 13 лиц", - отметили в Антикоре.

Напомним, в апреле этого года в прокуратуре области Жетісу сообщили, что работников отдела образования Талдыкоргана подозревают в хищении бюджетных средств. В ведомстве рассказали, что деньги перечисляли лицам, фактически не работающим в сфере образования.

Позже стало известно, что главного бухгалтера отдела образования Талдыкоргана задержали почти с 1 млрд тенге, большая часть из которых была в иностранной валюте. 48-летняя женщина пыталась скрыться с крупной суммой денег. Речь шла об ущербе в 2 млрд тенге, затем сумма выросла до 4,6 млрд тенге.

Также появилась информация, что задержан руководитель городского отдела образования. Его заподозрили в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. С санкции суда он был заключен под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048643-rabotnikov-sfery-obrazovaniya-podozrevayut-v-hischeniyah-na-summu-bolee-2-mlrd-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.