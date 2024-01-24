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Бухгалтеров отдела образования задержали по делу о хищении 400 млн тенге (видео)

Опубликовано:

Задержание в Туркестанской области
Задержанный. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Факты хищения в сфере образования в особо крупном размере выявлены Департаментом АФМ по Туркестанской области. Сумма ущерба государству составляет более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, в незаконном присвоении вверенного имущества подозреваются бухгалтеры отдела образования Келесского района, которые в период с 2021 по 2023 годы вносили в базу недостоверные сведения о сотрудниках.

"Установлено, что карточные счета и индивидуальные идентификационные номера (ИИН) сотрудников среднеобразовательных школ заменены на ИИН аффилированных с бухгалтерами лиц. В настоящее время причиненный ущерб государству составляет более 400 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По указанным фактам начато досудебное расследование. В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Иную информацию в порядке статьи 201 УПК РК в АФМ не разглашают.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шымкенте начался судебный процесс над Бахытом Мелдебековым, ранее занимавшим должность руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района, а также двумя топ-менеджерами строительной компании. Их подозревают в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных на благоустройство города малыми архитектурными формами. Сумма ущерба составила 756 млн тенге.

А в Жамбылской области арестованы заместитель главного врача больницы и бывший главный бухгалтер. По данным Антикора, их подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Сумма ущерба составила более 758 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057303-hischenie-bolee-400-mln-tenge-vyyavili-v-sfere-obrazovaniya-v-turkestanskoy-oblasti/

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