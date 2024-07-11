"Руководили процессом": молодую пару и их друзей осудили за сбыт наркотиков в Алматы (видео)

В Алматы на длительные сроки тюремного заключения за сбыт наркотиков осуждены члены ОПГ - пара сожителей, их друг, закладчик и курьер, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, в Алматы была ликвидирована наркосеть. По данным ведомства, поставку и реализацию марихуаны на поток поставили пять человек: пара сожителей, их друг, закладчик и курьер.

Отмечается, что преступным процессом руководила молодая пара — они выполняли роли организатора и координатора. Обязанности закладчиков поделили между собой двое приятелей, а курьером выступил еще один из участников группы.

"Была пресечена преступная деятельность наркодельцов, наладивших сбыт наркотиков бесконтактным методом через мессенджеры. Установлено, что посылки с наркотиками злоумышленники получали почтовым сообщением из Испании и США.

Оплату за зелье от клиентов получали через электронную платежную систему. Вывод денежных средств производили через банки второго уровня. Тогда преступная деятельность фигурантов была официально задокументирована, были осуществлены "контрольные закупы", по месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабай.

В итоге решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы организатор ОПГ был признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы.

Остальные участники преступной группы, в том числе 35-летняя женщина, получили по 15,6 лет тюрьмы каждый.

Накануне сообщалось, что житель Шымкента осужден за сбыт наркотиков в особо крупном размере — он получил 11 лет лишения свободы. В его машине при осмотре стражи порядка обнаружили и изъяли 2 грамма наркотического средства "мефедрон".

В начале лета на трассе под Астаной полицейские в ходе обыска салона автомобиля нашли 2 килограмма наркотиков.

Также ранее мы сообщали, что в Алматы в начале года был перекрыт канал поставки наркотиков из Италии и Польши. По подозрению в этом правонарушении был задержан иностранец, в отношении которого было заведено досудебное расследование.

Жительница Петропавловска, которая ранее была задержана по подозрению в сбыте синтетических наркотиков в Северо-Казахстанской области, приговорена к 13 годам лишения свободы.

Недавно полицейские составили портрет наркосбытчика в Казахстане.

"Молод, общителен в интернете, не любит работать, мечтает о "легких деньгах", уровень правовой грамотности, культуры и социальной ответственности — низкий. Таков средний "портрет" наркосбытчика в наши дни", — отмечают стражи порядка.

Тогда же в полиции рассказали о случае в СКО, когда 24-летний парень, нигде не работая, на протяжении двух месяцев проживал на съемной квартире в Петропавловске, чем и попал в поле зрения. В результате оперативно-розыскных мероприятий после очередной прогулки по городу он был задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.