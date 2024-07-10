Как сообщает медиапортал МВД, транспортными полицейскими Шымкента при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотических средств был задержан 27-летний житель города. В его машине при осмотре стражи порядка обнаружили и изъяли 2 грамма наркотического средства "мефедрон". "Линейным отделом полиции на станции Шымкент проведено досудебное расследование по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств. Приговором суда города Шымкент злоумышленнику вынесен приговор - 11 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. По данным МВД, с начала года транспортными полицейскими страны было выявлено 197 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из них 11 фактов сбыта, 19 фактов хранения - в особо крупных размерах. Из незаконного оборота изъято свыше 80 кг различных наркотических средств. Напомним, в начале сентября прошлого года полицейские и сотрудники СОБР на трассе Астана - Караганда вблизи терминала села Жибек Жолы задержали 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов Акмолинской области, который занимался обучением детей лыжному спорту. В багажном отсеке его автомобиля была обнаружена картонная коробка, внутри которой лежали четыре полиэтиленовых пакета с гашишем. В итоге приговором суда тренеру назначено 10 лет лишения свободы. Изъятые наркотические средства уничтожены. В начале года в Кокшетау суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за изготовление наркотиков. Осужденный действовал по указаниям куратора. Недавно полицейские составили портрет наркосбытчика в Казахстане. "Молод, общителен в интернете, не любит работать, мечтает о "легких деньгах", уровень правовой грамотности, культуры и социальной ответственности — низкий. Таков средний "портрет" наркосбытчика в наши дни", - отмечают стражи порядка. Тогда же в полиции рассказали о случае в СКО, когда 24-летний парень, нигде не работая, на протяжении двух месяцев проживал на съемной квартире в Петропавловске, чем и попал в поле зрения. В результате оперативно-розыскных мероприятий после очередной прогулки по городу он был задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мы также писали, что в мае в МВД обратились к казахстанским родителям. Это было связано с тревожной статистикой - с начала года за участие в распространении наркотиков были задержаны 19 несовершеннолетних.