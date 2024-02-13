Наркотики из Италии и Польши поставляли в Алматы почтой

В Алматы перекрыли канал поставки наркотиков из Италии и Польши. Задержан иностранец – в его отношении ведется досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности пресекли в Алматы канал поставки кокаина из Италии и Польши.

Так, в арендованной квартире нашли пластмассовые капсулы, замаскированные под кофе, внутри которых находился кокаин весом 250 граммов. Кроме того, в отделении почты была изъята посылка, принадлежащая подозреваемому, в которой находились пластиковые банки с наркотическими веществами общим весом порядка 1 кг, включая 0,5 кг кокаина и свыше 400 граммов экстази. Отмечается, что это более 3 тысяч разовых доз.

"Как установлено, задержанный иностранец выполняет функций курьера около трех месяцев, а в Алматы приехал только с целью реализации редких видов наркотиков, отправленных почтой в виде посылки, замаскированных под хозяйственные товары", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В отношении задержанного ведется досудебное расследование за незаконное приобретение и хранение в особо крупном размере наркотических средств в целях их сбыта. Его взяли под стражу.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы от 5 лет до пожизненного заключения, с конфискацией имущества.