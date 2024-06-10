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"Молод, мечтает о "легких деньгах": портрет наркосбытчика в Казахстане составили полицейские

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Задержание подозреваемого с наркотиками
Задержание подозреваемого. Фото : instagram.com/ДП СКО

Портрет наркосбытчика в Казахстане обрисовали полицейские Северо-Казахстанской области, передает NUR.KZ. По наблюдениям, чаще всего это молодой человек, мечтающий о "легких деньгах".

Департамент полиции Северо-Казахстанской области на своей странице в Instagram описал портрет наркосбычтика в Казахстане.

"Молод, общителен в интернете, не любит работать, мечтает о "легких деньгах", уровень правовой грамотности, культуры и социальной ответственности — низкий. Таков средний "портрет" наркосбытчика в наши дни.

Некоторые черты этого "портрета" угадываются в 24-летнем жителе одного из районов СКО, который, нигде не работая, на протяжении двух месяцев проживал на съемной квартире в Петропавловске, где и попал в поле зрения полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий после очередной прогулки по городу он был задержан по подозрению в сбыте синтетических наркотиков", говорится в сообщении.

Сообщается, что у него были изъяты 8 свертков с порошкообразным веществом разного цвета. В указанных им местах полицейские изъяли 29 "закладок".

"Экспертиза показала, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками "мефедрон" и α-PvP общим весом 37 грамм. Задержание произошло в феврале. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Согласно части 3 статьи 297 УК РК, за сбыт наркотиков в особо крупном размере, использования электронных информационных ресурсов подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы", — сообщил и.о. начальника УПН ДП СКО майор полиции Руслан Умбетов.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, - наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Ранее сообщалось, что Правительство на заседании поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга.

Согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики - растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2115180-molod-mechtaet-o-legkih-dengah-portret-narkosbytchika-v-kazahstane-sostavili-policeyskie/

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