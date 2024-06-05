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2 кг наркотиков нашли полицейские в остановленном на трассе под Астаной авто

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Фото: polisia.kz

Полицейские Астаны задержали водителя и пассажира авто, у которых нашли 2 килограмма наркотиков. Начато расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, правоохранители остановили на посту трассы Астана-Павлодар автомобиль Chevrolet Cobalt. В авто в этот момент находились 37-летний водитель и 23-летний пассажир.

В ходе обыска салона машины под пассажирским сидением были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом светло-бежевого цвета со специфическим запахом, а также нож и два мобильных телефона.

Экспертиза показала, что обнаруженное в машине вещество – наркотик вещество альфа-PVP весом около 2 кг.

"Запрещенные вещества они везли в Павлодар. Установлено, что они являлись курьерами интернет-магазинов по распространению наркотических средств", - говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере.

Задержанные водворены в изолятор временного задержания.

Напомним, в середине марта глава МВД Марат Ахметжанов на заседании кабмина рассказал, почему ситуация с наркопреступлениями в Казахстане ухудшилась за последнее время.

По его словам, только в прошлом году правоохранительными и специальными органами выявлено около 3 тыс. наркопреступлений. Из них 60% - это сбыт наркотиков.

Тогда же стало известно, что правительство поддержало комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Документом предусматривается введение системы скрининга по выявлению наркозависимых среди учащихся школ.

Добавим, что, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", наркотики - растения, вещества или препараты, которые квалифицированы как наркотические средства и представляют потенциальную опасность для здоровья людей.

Наркотические средства - вещества синтетического или природного происхождения, которые включены в список наркотических средств, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Казахстана.

Согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, -

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112549-2-kg-narkotikov-nashli-policeyskie-v-ostanovlennom-na-trasse-pod-astanoy-avto/

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