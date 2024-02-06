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Глава природного резервата "Ертіс орманы" и пять бухгалтеров попали под следствие

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Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Сотрудники Антикоррупционной службой по Павлодарской области задержали руководителя государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы, по версии следствия, руководитель резервата организовал преступную схему получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям.

26 января с санкции следственного суда руководителя резервата заключили под стражу сроком на 2 месяца.

"Проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров резервата, которые в 2021-2023 годах совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения", - говорится в сообщении Антикора.

Причиненный материальный ущерб частично возмещен.

"Досудебные расследования продолжаются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - заключили в ведомстве.

Государственный лесной природный резерват "Ертіс орманы", согласно информации на сайте, расположен в Щербактинском и Лебяжинском районах Павлодарской области.

Резерват был создан в январе 2003 года в целях сохранения и восстановления уникальных ленточных боров Прииртышья. "Ертіс орманы" находится в ведении Комитета лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза.

Резерват не в первый раз оказывается в центре скандала. Так, в конце 2022 года в прокуратуре сообщили, что здесь незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге. По данному факту было начато расследование.

Тогда же стало известно, что 69 сотрудников резервата не имеют должной квалификации, а трое и вовсе работают по поддельным дипломам об образовании. По ним уже возбуждены уголовные дела.

В сентябре прошлого года в резервате была проведена масштабная операция сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью. В МВД сообщили, что должностных лиц РГУ "Ертіс орманы" в причастности к незаконной вырубке леса. Полиция возбудила дело по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059348-arestovan-glava-prirodnogo-rezervata-ertis-ormany-v-pavlodarskoy-oblasti/

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