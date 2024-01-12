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Жителя Кокшетау приговорили к 11 годам тюрьмы за создание нарколаборатории

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Молоток судьи
Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кокшетау суд приговорил местного жителя к 11 годам лишения свободы за изготовление наркотиков. Осужденный действовал по указаниям куратора, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Акмолинской области.

Сообщается, что житель города Кокшетау Д. ответил на объявление о трудоустройстве и согласился на предложение лица под ником М. на получение заработка, путем организации незаконного оборота психотропных веществ.

"Вступив в преступный сговор с ним, Д. согласился на выполнение указаний: открыл счет на получение денег, приобрел телефон для связи, помещение для подпольной нарколаборатории, материалы для производства психотропных веществ, оборудовал помещение видеокамерами", – говорится в сообщении.

Суд установил, что Д., исполняя указания куратора, изготавливал мефедрон в особо крупном размере и хранил его в целях сбыта – пункт 1 части 3 статьи 297 УК РК.

Отмечается, что в суде подсудимый свою вину признал.

"Также его вина подтверждена видеозаписями из камер наблюдения, заключениями экспертиз, протоколом обыска нарколаборатории, протоколом осмотра гаража, мобильного телефона, допроса свидетеля, осмотра выписки по банковскому счету о поступлении денежных средств", – добавили представители суда.

В ходе обыска нарколаборатории было изъято свыше 10 килограммов психотропных веществ и лабораторное оборудование.

Приговором суда Д., с учетом общественной опасности содеянного, назначено 11 лет лишения свободы. Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание, суд счел его чистосердечное раскаяние.

При этом отмечается, что в отношении куратора М. материал выделен в отдельное производство.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, о которой идет речь выше, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055123-zhitelya-kokshetau-prigovorili-k-11-godam-tyurmy-za-sozdanie-nakrolaboratorii/

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