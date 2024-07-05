Растения были обнаружены в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Карасора" в Илийском районе области. Как отмечают в полиции, участок выглядел ухоженным, что подтверждает факт целенаправленного выращивания культуры. "Проведенная экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятых 7 830 кустов растений, являющихся каннабисом, общим весом 12 тонн 700 кг. По факту незаконного культивирования запрещенных растений, содержащих наркотические вещества, возбуждено уголовное дело", – сообщил начальник областного управления по противодействию наркопреступности Ардак Кайсаров. В ходе оперативно-профилактического мероприятия насаждения были выкорчеваны спецтехникой и полностью уничтожены. Ранее мы рассказывали, каким образом уничтожаются изъятые наркотики. Также добавим, что согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Деяния, предусмотренные предыдущими двумя абзацами, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; должностным лицом с использованием служебного положения; посредством использования электронных информационных ресурсов; в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Напомним, что 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, выразил серьезную озабоченность проблемой производства и потребления наркотиков в стране. Он предложил ужесточить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв их к самым тяжким преступлениям. Ранее глава государства, выступая на коллегии МВД, призвал к усилению борьбы с распространением наркотиков. Он также отметил, что доступность синтетических наркотиков и их быстрое распространение среди молодежи способствуют росту наркомании. В свою очередь депутаты мажилиса отмечают, что анализ текущей наркоситуации в стране свидетельствует о нарастающей активности преступных групп, занимающихся организацией подпольного производства синтетических наркотиков. В связи с этим депутаты предлагают пожизненно лишать свободы за производство наркотиков.