"Ведется отдельное уголовное производство": в суде Астаны прокомментировали ситуацию с экс-советником посла Казахстана в ОАЭ

В суде Астаны прокомментировали ситуацию с экс-советником посла Казахстана в ОАЭ Сакеном Мамашем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Материал был составлен по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью не супруги М., а ее сестры С.

"Еще раз дополнительно сообщаем, что согласно информации отдельное уголовное судопроизводство ведется по заявлению супруги М. Для получения дополнительной информации просим обратиться в уполномоченный орган (департамент полиции)", - говорится в сообщении.

Суд арестовал бывшего советника казахстанского посольства в ОАЭ Сакена Мамаша на 15 суток. Ранее сообщалось, что он был арестован за избиение супруги.

Напомним, в начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", – говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.

Однако в начале июня появилась информация о том, что родственники мужа Карины Мамаш начали угрожать ей через ее же родню. Об этом девушка рассказала сама в соцсетях. Позже в ДП Астаны сообщили, что по этому факту также начали расследование.