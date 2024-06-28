Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ведется отдельное уголовное производство": в суде Астаны прокомментировали ситуацию с экс-советником посла Казахстана в ОАЭ

Опубликовано:

Суд выносит решение
Судья. Иллюстративное фото: Daniel Tadevosyan / Getty Images

В суде Астаны прокомментировали ситуацию с экс-советником посла Казахстана в ОАЭ Сакеном Мамашем, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Материал был составлен по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью не супруги М., а ее сестры С.

"Еще раз дополнительно сообщаем, что согласно информации отдельное уголовное судопроизводство ведется по заявлению супруги М. Для получения дополнительной информации просим обратиться в уполномоченный орган (департамент полиции)", - говорится в сообщении.

Суд арестовал бывшего советника казахстанского посольства в ОАЭ Сакена Мамаша на 15 суток. Ранее сообщалось, что он был арестован за избиение супруги.

Напомним, в начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщали, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – отмечалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Информацию о начале расследования также комментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", – говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.

Однако в начале июня появилась информация о том, что родственники мужа Карины Мамаш начали угрожать ей через ее же родню. Об этом девушка рассказала сама в соцсетях. Позже в ДП Астаны сообщили, что по этому факту также начали расследование.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2125965-vedetsya-otdelnoe-ugolovnoe-proizvodstvo-v-sude-astany-prokommentirovali-situaciyu-s-eks-sovetnikom-posla-kazahstana-v-oae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie