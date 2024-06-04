Карина Мамаш, сообщившая об избиении мужем-дипломатом, заявила об угрозах (видео)

Карина Мамаш, супруга советника посольства Казахстана в ОАЭ, заявила о поступающих в адрес ее родни угрозах, передает NUR.KZ. Ранее, напомним, женщина жаловалась на побои со стороны супруга.

"Сегодня моей бабушке позвонила Гульнар-апа – это самая старшая келин, которая с 3 лет нянчилась с Сакеном (Сакен Мамаш, супруг Карины – прим. ред.) – сказала: "Пока не поздно, лучше пусть Карина заберет заявление, иначе… у Сакена есть друзья в Астане, да и вообще по Казахстану… они либо ее изуродуют, либо убьют.

Вы представляете? У бабушки ноги отказали, она, например, себя плохо чувствует, еще на фоне того, что сейчас происходит с ее родной внучкой. Они ее атаковали, и постоянно ей пишут. То сначала молили о прощении, то сейчас ей поступают угрозы", – рассказала Карина Мамаш в видео на своей странице в TikTok.

В начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщили, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – сообщалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования позже прокомментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", – говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.