Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карина Мамаш, сообщившая об избиении мужем-дипломатом, заявила об угрозах (видео)

Опубликовано:

Карина Мамаш
Карина Мамаш. Кадр из видео: tiktok.com/@karidea_

Карина Мамаш, супруга советника посольства Казахстана в ОАЭ, заявила о поступающих в адрес ее родни угрозах, передает NUR.KZ. Ранее, напомним, женщина жаловалась на побои со стороны супруга.

"Сегодня моей бабушке позвонила Гульнар-апа – это самая старшая келин, которая с 3 лет нянчилась с Сакеном (Сакен Мамаш, супруг Карины – прим. ред.) – сказала: "Пока не поздно, лучше пусть Карина заберет заявление, иначе… у Сакена есть друзья в Астане, да и вообще по Казахстану… они либо ее изуродуют, либо убьют.

Вы представляете? У бабушки ноги отказали, она, например, себя плохо чувствует, еще на фоне того, что сейчас происходит с ее родной внучкой. Они ее атаковали, и постоянно ей пишут. То сначала молили о прощении, то сейчас ей поступают угрозы", – рассказала Карина Мамаш в видео на своей странице в TikTok.

В начале мая супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, Карина Мамаш, заявила в соцсетях, что 10 лет подвергается насилию со стороны мужа. В Министерстве иностранных дел РК тогда сообщили, что отзывают данного сотрудника обратно в Казахстан – сообщалось, что его делом займутся правоохранительные органы.

В Департаменте полиции Астаны позже сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Информацию о начале расследования позже прокомментировали в МВД.

"Возбудили по факту истязания. По нему не могу сказать, где он сейчас находится. Там, во-первых, материалы направлены на экспертизу – по результатам экспертизы будет решение приниматься. Пока надо посмотреть результаты экспертизы, допросы, опросы… сейчас проходят процессуальные действия", – говорил в середине мая замглавы МВД Игорь Лепеха.

9 мая стало известно, что Карина Мамаш вместе с детьми находится в кризисном центре Астаны. Ей оказывались услуги психолога и юриста.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2112234-karina-mamash-soobshchivshaya-ob-izbienii-muzhem-diplomatom-zayavila-ob-ugrozah-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.