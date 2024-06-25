Новые подробности появились в деле гибели маленькой девочки в Алматинской области
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По факту гибели малолетнего ребенка в Алматинской области было возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Вчера в Алматы погибла девушка, спрыгнув с колеса обозрения в парке им. Горького - было возбуждено уголовное дело. Перед этим, как рассказали в ДП области, ее малолетнюю дочь нашли мертвой.
Сегодня в прокуратуре Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту гибели девочки возбудили уголовное дело.
"По факту гибели малолетней девочки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании факта.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - гласит ответ.
Согласно части 3 статьи 99 УК РК, убийство малолетнего лица наказывается пожизненным лишением свободы.
Напомним, в феврале этого года в Туркестане на съемной квартире были обнаружены тела двух малолетних детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция задержала их мать - жительницу Кызылординской области - в одной из гостиниц Шымкента. Ее подозревали в совершении данного преступления. На розыск женщины был ориентирован весь личный состав ДП области, соседние регионы и мегаполисы.
На днях ей вынесли приговор - суд признал ее виновной в убийстве двух родных детей. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2123814-gibel-devochki-v-almatinskoy-oblasti-stali-izvestny-podrobnosti/