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Обвиняемой в убийстве своих детей вынесли приговор в Туркестане

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Женщина в наручниках
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: hyejin kang / Getty Images

Резонансный судебный процесс завершился в Туркестанском областном суде - обвиняемой в убийстве двух родных детей вынесли приговор, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, суд признал жительницу Кызылординской области виновной в убийстве двух родных детей. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет.

Дело несколько месяцев рассматривали присяжные. Освещать процесс журналистам разрешили с запретом снимать подсудимую и присяжных.

Напомним, тела двух малолетних детей обнаружили 7 февраля этого года на съемной квартире в Туркестане. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вскоре в одной из гостиниц Шымкента полиция задержала подозреваемую - их мать. На ее розыск был ориентирован весь личный состав ДП области, соседние регионы и мегаполисы.

О трагедии высказалась детский омбудсмен Динара Закиева.

"Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей", - сообщила она в соцсетях.

О женщине, которую подозревали в убийстве двух своих детей, высказались ее коллеги. По их словам, работая в школе, она хорошо ладила с учениками и их родителями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121669-obvinyaemoy-v-ubiystve-svoih-detey-vynesli-prigovor-v-turkestane/

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