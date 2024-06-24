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Малолетний ребенок погиб в Алматинской области

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Ребенок касается окна рукой
Ребенок у окна. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматинской области погиб малолетний ребенок - по данному факту в полиции начато расследование. Иные подробности не разглашаются, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы девушка спрыгнула с колеса обозрения в парке им. Горького. Информация об этом появилась в Telegram-канале Almaty News.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города сообщили, что возбуждено уголовное дело.

"По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - гласит ответ.

Перед этим в Алматинской области погиб малолетний ребенок. Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе областного ДП подтвердили, что девочка являлась дочерью погибшей в парке девушки.

"По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - говорится в ответе.

Напомним, в феврале этого года в Туркестане на съемной квартире были обнаружены тела двух малолетних детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция задержала их мать - жительницу Кызылординской области - в одной из гостиниц Шымкента. Ее подозревали в совершении данного преступления. На розыск женщины был ориентирован весь личный состав ДП области, соседние регионы и мегаполисы.

На днях ей вынесли приговор - суд признал ее виновной в убийстве двух родных детей. В колонии среднего режима осужденная проведет 15 лет. Дело несколько месяцев рассматривали присяжные.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2123223-maloletniy-rebenok-pogib-v-almatinskoy-oblasti/

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