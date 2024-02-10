"Отклонений в поведении не замечали": о подозреваемой в убийстве детей в Туркестане высказались коллеги

Коллеги женщины, которую подозревают в убийстве двух своих малолетних детей в Туркестане, высказались о ее личности. По их словам, она хорошо ладила с детьми и родителями, передает Otyrar.

На днях в Шымкенте задержали уроженку Кызылординской области, которую подозревают в убийстве двух своих малолетних детей. Она работала в школе в Кызылординской области.

По информации портала, в день трагедии, 7 февраля, женщина не вышла на работу, не предупредив об этом руководство.

При этом коллеги характеризуют ее как хорошего работника. Как рассказал руководитель управления образования Кызылординской области Аскарбек Есжанов, в школе она ладила с детьми и их родителями. Имелись даже благодарственные письма.

"Администрация школы, где она работала, коллеги говорят, что она очень хорошо ладила с родителями и детьми. Говорят, что у нее хороший характер. У нее были даже благодарственные письма и грамоты за ее работу. Коллеги говорят, что никаких отклонений в ее поведении они не заметили. На диспансерном учете она также не состояла. Сама подозреваемая из полноценной семьи. Она жила с супругом", – цитирует портал слова Есжанова.

Напомним, что тела двух малолетних детей обнаружили на съемной квартире в Туркестане. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полиция задержала подозреваемую – их мать – в одной из гостиниц Шымкента. На ее розыск был ориентирован весь личный состав ДП области, соседние регионы и мегаполисы.

О трагедии высказалась детский омбудсмен Динара Закиева.

"Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей", – сообщила она в соцсетях.