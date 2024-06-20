На 32 млн тенге обманули телефонные мошенники жителей Акмолинской области за эту неделю

Жители Акмолинской области только за эту неделю отдали 32 млн тенге телефонным мошенникам. Аферисты могут звонить и рассылать сообщения в WhatsApp, сообщает областная прокуратура.

Телефонное мошенничество не сбавляет обороты. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Акмолинской области, только за эту неделю сумма, на которую обманули доверчивых граждан, достигла 32 миллионов.

Мошенники звонят и представляются операторами сотовой связи, сотрудниками банков, или присылают сообщения от знакомых с просьбой занять деньги.

К примеру, сообщает прокуратура области, жителю города Косшы в мессенджере WhatsApp поступило сообщение, где, как он думал, его знакомая просит занять ей 200 000 тенге и обещает вернуть с процентами.

Не убедившись в том, действительно ли это пишет его знакомая, гражданин перевел денежные средства на указанный мошенницей счет и только вечером решил позвонить и узнать, все ли у нее в порядке.

В ходе разговора знакомая рассказала, что ее телефон взломали и всем знакомым разослали сообщения с просьбой занять денег.

Прокуратура области обращает внимание граждан, если Вам поступили сообщения от знакомых, родственников с просьбой одолжить денег, обязательно позвоните, уточните, действительно ли это сообщение написано ими.

Ни при каких обстоятельствах не пересылайте денежные средства на незнакомые номера банковских карт.

Ранее мы писали о фальшивом аргументе, который используют мошенники в России. Чтобы жертва поверила, что звонит якобы сотрудник банка, ей отправляют через мессенджер фотографию "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".

Также напомним, в мае МВД предупредило казахстанцев о новом способе мошенничества. Под предлогом того, что срок действия SIM-карты якобы заканчивается, мошенники выманили код доступа в личный кабинет приложения банка 63-летней жительницы Экибастуза.

Кроме того, сообщалось, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы оформленную на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Поэтому важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомым лицам личные данные (номера счетов и банковских карт, CVV-код для онлайн-оплаты, пароли и коды sms-уведомлений и так далее), даже если они отправляют фотографии "удостоверения квалифицированного сотрудника".