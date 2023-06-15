Новый способ войти в доверие жертвы придумали телефонные мошенники

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Обычный способ обмана, когда телефонные мошенники представляются сотрудниками банка, получил новый элемент убеждения. Как сообщают в РИА Новости, этим уже активно пользуются в соседней России.

Телефонное мошенничество – наиболее часто встречающийся вид обмана, когда жертве сообщают о якобы опасности.

Например, злоумышленники могут сообщить, что от имени жертвы была подана заявка на кредит или была зафиксирована попытка снятия денег со счета.

И чтобы клиенту якобы обезопасить себя, "сотрудники банка" могут попросить сообщить данные банковской карты и поступивший sms-код, либо оформить "пробный" кредит и отправить деньги на защищенный счет.

Теперь, чтобы жертвы поверили таким уловкам, злоумышленники стали использовать новый способ обмана.

Документы сотрудника банка

Обычно мошенники звонят на номер телефона жертвы, но в последнее время чаще звонки поступают на мессенджеры – в этом случае их сложнее записать.

При этом, чтобы жертва поверила, что звонит якобы сотрудник банка, ей отправляют через мессенджер фотографию "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".

Далее обман идет по старой схеме: жертву убеждают, что ее счета в опасности, и пытаются украсть личные данные, чтобы снять средства.

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Как защитить себя

В подобной схеме обмана главным правилом защиты является простое знание – сотрудники банка не станут самостоятельно звонить клиенту и сообщать о якобы возникших угрозах. Тем более они не будут использовать для этого мессенджеры.

Поэтому, получив такой звонок, важно сбросить вызов и самостоятельно позвонить в свой банк второго уровня. Номера телефонов можно найти на сайтах БВУ.

Также можно воспользоваться мобильным банковским приложением и самостоятельно связаться со службой поддержки.

Другие способы обмана

Чтобы увеличить шансы на обман жертвы, злоумышленники также активно используют искусственный интеллект (ИИ) – они могут подделать голоса людей или создать специальные боты якобы на основе ИИ.

Например, эти боты будто бы помогают найти тайные интимные фотографии человека по ссылке на их страницы в социальных сетях. А чтобы увидеть их, нужно ввести данные карты и оплатить услугу.

В результате с карты жертвы снимаются деньги, а никаких найденных фотографий на самом деле нет.

Также жертв могут обманывать вакансиями для онлайн-работы и дополнительного заработка в интернете.

Поэтому важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомым лицам личные данные (номера счетов и банковских карт, CVV-код для онлайн-оплаты, пароли и коды sms-уведомлений и так далее), даже если они отправляют фотографии "удостоверения сотрудника банка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2024746-novyy-sposob-voyti-v-doverie-zhertvy-pridumali-telefonnye-moshenniki/