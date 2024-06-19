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Казахстанцы передали мошенникам 19 млрд тенге, думая, что дают взятки чиновникам

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Передача конверта с деньгами
Взятка. Иллюстративное фото: Atstock Productions / Getty Images

Сегодня на брифинге официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров рассказал об одном из видов мошенничества, когда у казахстанцев выманивают взятки, передает корреспондент NUR.KZ.

"В сфере противодействия коррупции совершение мошенничества также остается актуальным вопросом. Отдельные лица, преследуя корыстные цели и пользуясь доверчивостью граждан, занимаются подстрекательством к даче взяток за решение различных вопросов.

Конечно, есть факты, когда эти посредники для получения взяток являются чиновниками-коррупционерами, но, зачастую, людей обманывают – деньги идут только в карманы мошенников. При этом человек, передающий деньги таким лицам, не может заявлять об этом, поскольку в его действиях тоже криминал, и он это понимает", – рассказал Бигайдаров.

Он добавил, что за последние 3 года по фактам такого мошенничества было заведено 700 дел, 100 из них были сопряжены с подстрекательством к даче взяток, осуждено более 420 лиц.

Общая сумма переданных подобным мошенникам средств по Казахстану составляет порядка 19 млрд тенге.

В пример в Антикоре привели два уголовных дела.

Одно из них – в Атырау, где суд приговорил главу отдела областного управления госинспекции труда к 4 годам лишения свободы за покушение на хищение мошенническим путем денег предпринимателя и подстрекательства его к даче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве.

Кроме того, в суде Кызылорды врио главы департамента Минздрава по Кызылординской области, местных заведующих аптеками и провизора осудили на 16,6 млн тенге штрафа за взяточничество за непривлечение к административной ответственности.

Сам врио главы департамента по фамилии Адильханов также был признан виновным в хищении путем мошенничества суммы в 2,2 млн тенге у трех заведующих аптеками и пяти провизоров под предлогом содействия в оформлении сертификатов в области здравоохранения.

Напомним, на прошлой неделе полицейские обратились с предупреждением к казахстанским учителям и врачам. Сообщалось, что в одном из регионов Казахстана участились случаи интернет-мошенничества в адрес преподавателей и медработников.

Также ранее мы писали о двойной схеме обмана мошенников – преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что якобы готовят коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако услуга будет не бесплатной. В итоге "международный юрист" пропадает вместе с деньгами жертвы.

Кроме того, сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев и вводят жертву в заблуждения, говоря, что срок действия ее SIM-карты скоро истечет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120163-kazahstancy-peredali-moshennikam-19-mlrd-tenge-dumaya-chto-dayut-vzyatki-chinovnikam/

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