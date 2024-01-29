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400 млн тенге ущерба: в АФМ рассказали о деле по незаконной постановке автомобилей на учет

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Госномера. Иллюстративное фото: НАО "ГК "Правительство для граждан"

Расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов окончено Департаментом АФМ по Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по финансовому мониторингу, данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.

"Установлено, что организатор схемы в группе лиц с бывшим старшим государственным инспектором управления административной полиции ДП Акмолинской области в период с декабря 2020 года по январь 2022 года организовали массовую первичную регистрацию транспортных средств, ввезенных из-за рубежа, путем неуплаты положенных сборов и платежей, утверждения электронных заявок, использования и сбыта поддельных платежных документов", - рассказали в ведомстве.

Иную информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Напомним, в сентябре прошлого года в АФМ сообщили, что в Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники спецЦОНа, которая на протяжении 2-х лет осуществляла деятельность по незаконной регистрации грузовых автомобилей.

В ведомстве уточнили, что в ходе следствия были выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы. В результате государству был причинен ущерб на сумму более 700 млн тенге.

По данным фактам начались досудебные расследования. В отношении подозреваемых судом был санкционирован арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058073-400-mln-tenge-uscherba-v-afm-rasskazali-o-dele-po-nezakonnoy-postavke-avtomobiley-na-uchet/

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