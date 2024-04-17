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АФМ сообщило о задержании сотрудника спецЦОНа по делу с ущербом на 3 млрд тенге

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Задержание подозреваемого в Алматинской области
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудником спецЦОНа Қонаева НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводилась заведомо ложная информация о категориях транспортных средств", - сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

В результате, по данным ведомства, в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3 млрд 156 млн тенге.

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в АФМ рассказали о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозили небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, были начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверялись на причастность к преступлениям.

Так, в Акмолинской области было окончено расследование одного из уголовных дел по фактам незаконной постановки на учет 55 автотранспортных средств с использованием поддельных платежных и расчетных документов. Данные действия повлекли причинение ущерба государству в виде неуплаты сбора за первичную регистрацию в сумме 401,3 млн тенге.

В Алматинской области тоже завершено досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей. Материалы направлены в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086466-afm-soobschilo-o-zaderzhanii-sotrudnika-spetstsona-po-delu-s-uscherbom-na-3-mlrd-tenge/

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