Алматинцам стали приходить сообщения от "главного полицейского города"

Мошенники рассылают казахстанцам сообщения с аккаунтов с изображением начальника Департамента полиции Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала Polisia.kz, мошенники пытаются обмануть людей с помощью фотографий начальника Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова.

"В WhatsApp и Telegram неизвестные, используя в профиле фотографию начальника Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова, переписываются с гражданами и пытаются совершить мошеннические действия.

Полиция предупреждает, что в настоящее время участились случаи интернет-мошенничества, где злоумышленники создают аккаунт в мессенджерах WhatsApp и Telegram, ставят на аватарку фото руководителя какого-либо государственного органа либо частной организации, и под предлогом внезапной "проверки с КНБ РК", пишут подчиненным о том, что необходимо срочно отправить деньги на различные счета третьих лиц.

К сожалению, факты обмана по такой схеме не единичны. Поэтому очень важно, чтобы граждане не поддавались на провокации злоумышленников и при поступлении таких сообщений, в первую очередь, информировали о случившемся непосредственного руководителя", - отметили в ДП Алматы.

Напомним, ранее в правительстве Казахстана делали заявление по поводу рассылки о сборе средств от имени премьер-министра Олжаса Бектенова. Рассылаемую информацию назвали фейком. Также в Министерстве промышленности и строительства комментировали слухи о том, что пострадавшим от паводков в Казахстане якобы собираются выплачивать по 22 млн тенге.

Позже казахстанцы стали получать сообщения в мессенджерах от пользователя, подписанного именем министра просвещения Гани Бейсембаева. В ведомстве предупредили, что это мошенники.

В мае текущего года мы писали о тенденции, когда мошенники представляются сотрудниками КНБ.