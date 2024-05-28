Астанчанка пыталась провезти наркотики в Анталью и получила 7 лет тюрьмы

В аэропорту Астаны задержана 47-летняя женщина, у которой нашли гашиш. В итоге она предстала перед судом и осуждена на 7 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

47-летняя жительница столицы, как сообщает информационный медиапортал МВД, была задержана в феврале в международном аэропорту Астаны по подозрению в контрабанде наркотических средств.

По информации полиции, женщина была задержана при попытке вылететь из Астаны в Анталья. Сообщается, что у задержанной был обнаружен и изъят гашиш общим весом девять грамм, который она якобы провозила с целью личного употребления в Анталье.

"В отношении задержанной гражданки транспортными полицейскими проведено досудебное расследование. 27 мая межрайонным судом по уголовным делам Астаны женщина признана виновной в совершении уголовных правонарушений и ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет", – говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что с начала года сотрудниками Департамента полиции на транспорте было выявлено 159 наркоправонарушений, из них 5 фактов сбыта, 11 хранений в особо крупных размерах, 5 фактов контрабанды.

При этом из незаконного оборота изъято более 31 кг различных наркотических средств.

Весной сообщалось, что КНБ задержал "глотателей" в аэропорту Актау. Таким образом был пресечен очередной контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан. Тогда сообщалось, что из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики.

Напомним, в Астане мужчина из-за своего подозрительного поведения попал в поле зрения стражей порядка Астаны и при задержании признался, что занимается закладкой наркотиков.

Также сообщалось, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. За контрабанду в крупном размере суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы.