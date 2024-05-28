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Крупную партию "травы" нашли у жителя Астаны (видео)

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Изъятые наркотики
Изъятые наркотики. Кадр из видео: polisia.kz

Столичные полицейские задержали 48-летнего жителя города, подозреваемого в распространении наркотических средств – у него дома нашли 6 килограммов марихуаны, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что сотрудники полиции Астаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 48-летнего жителя, подозреваемого в распространении наркотиков.

При обыске в гостиной комнате дома у мужчины в коробке было обнаружено 12 пакетов марихуаны индийского происхождения, общим весом 6 килограммов. Также полицейские нашли 62 расфасованных и приготовленных для дальнейшей реализации пакетика с наркотиком.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, общий вес изъятого вещества составил 6 килограммов 621 грамм.

"Проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Устанавливается канал поставки и соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы", – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности Рустам Гасизов.

Добавим, что согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно;
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
  • должностным лицом с использованием служебного положения;
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;
  • в общественном месте, –

наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2107923-krupnuyu-partiyu-travy-nashli-u-zhitelya-astany-video/

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