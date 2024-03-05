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КНБ задержал "глотателей" в аэропорту Актау

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Фото: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности пресечен очередной контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями", передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

По информации официального сайта ведомства, 21 февраля в международном аэропорту Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками при взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранца.

"Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики", - поделились в КНБ РК.

В ведомстве отметили, что общий вес изъятых веществ составил около 1 кг. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование по ч.4 ст.286 УК РК. Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 УПК РК в КНБ не разглашают.

Добавим, что согласно ч.4 ст.286 УК РК контрабанда, связанная с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064541-knb-zayavil-o-zaderzhanii-glotateley-v-aeroportu-aktau/

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