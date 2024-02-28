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"Вел себя подозрительно": в Астане у мужчины изъяли более 2,5 кг наркотиков (видео)

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Мужчина на пустыре
Подозреваемый в закладке наркотиков. Кадр из видео: Polisia.kz

Из-за своего подозрительного поведения мужчина попал в поле зрения стражей порядка Астаны и при задержании признался, что занимается закладкой наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Столичными полицейскими, как сообщает медиапортал МВД, установлен мужчина, причастный к хранению и сбыту наркотических средств.

"Оператором ЦОУ в дневное время была замечена автомашина, выехавшая за город, водитель которой, выйдя с машины, вел себя подозрительно. На место был направлен экипаж полка патрульной полиции. Стражами порядка автомашина была остановлена, водитель признался, что оставил закладки", - говорится в сообщении.

Позже в ходе следственных действий были обнаружены 67 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Кроме этого, в ходе обыска дома задержанного мужчины были изъяты мефедрон, альфа-PVP, гашиш, масло каннабиса и электронные весы. Общий вес изъятых наркотиков, по данным полиции, составил более 2,5 кг.

Ранее сообщалось о том, что свыше 500 гр. синтетических наркотиков изъяли полицейские СКО у приезжей из Астаны. Женщину подозревают в работе "фасовщицей" на протяжении двух месяцев.

Также сообщалось, что казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. За контрабанду в крупном размере суд приговорил мужчину к 10 с половиной годам лишения свободы.

В начале года наркотики почти на 30 млн тенге нашли полицейские у 23-летнего парня в ВКО. У молодого человека, подозреваемого в работе закладчиком, изъяли более 500 гр. "синтетики". Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063539-vel-sebya-podozritelno-v-astane-u-muzhchiny-izyali-bolee-25-kg-narkotikov-video/

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