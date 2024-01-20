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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Недетская контрабанда: под видом игрушек завозили наркотики в Казахстан

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Коробки лежат на полу
Коробки. Иллюстративное фото: Oscar Wong / Getty Images

Казахстанец получал из США посылки с наркотиками под видом игрушек, а затем реализовывал их. Недавно суд вынес решение по этому делу, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

В прокуратуре пояснили, что с прошлого года перечень особо тяжкой категории уголовных дел, рассматриваемых с участием присяжных, расширен. В их число вошли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Об одном из таких преступлений ниже и пойдет речь.

Так, в конце 2023 года присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в отношении гражданина А., занимавшегося контрабандой наркотиков в крупном размере.

На основании их вердикта суд приговорил виновного к 10 с половиной годам лишения свободы.

"Гособвинителем суду представлены неопровержимые доказательства того, что данный гражданин под видом "детских игрушек" заказывал и получал международные почтовые отправления из США с наркотиками, с целью их реализации на территории Казахстана и извлечения из этого материальной выгоды", – сообщили транспортные прокуроры.

Подчеркивается, что приговор в законную силу еще не вступил.

Согласно ст. 297 Уголовного кодекса РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

А те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056532-nedetskaya-kontrabanda-pod-vidom-igrushek-zavozili-narkotiki-v-kazahstan-iz-ssha/

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