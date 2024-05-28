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"Не имеет отношения к выпускникам": массовая драка попала на видео в Мангистау

Опубликовано:

Массовая драка в Мангистауской области
Массовая драка. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

Массовую драку в селе Курык Каракиянского района сняли на видео, которое распространилось в соцсетях. В ДП Мангистауской области сообщили о задержании участников инцидента, передает NUR.KZ.

Кадры с места потасовки опубликовал в Instagram паблик 112_aktau.

В пресс-службе ДП Мангистауской области пояснили, что инцидент произошел 26 мая.

"По факту хулиганства начато досудебное расследование. Все участники потасовки были доставлены в полицию. Установлено, что данное правонарушение не имеет отношения к выпускникам. В настоящее время расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что драка обошлась без летальных исходов.

25 мая массовую драку во время последнего звонка устроили выпускники школы в поселке Боранкул Мангистауской области. В полиции сообщили, что 47 несовершеннолетних доставили в отдел. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Позже в Сети появилось несколько видеороликов с извинениями родителей выпускников. Они подчеркнули, что в произошедшем нет вины администрации школы.

Ранее в Павлодаре произошла драка в лицее-интернате "Жас сарбаз" имени Кабанбай батыра, пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. Позже стало известно, что началось расследование по статье о халатности в отношении директора лицея-интерната.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2108145-ne-imeet-otnosheniya-k-vypusknikam-massovaya-draka-popala-na-video-v-mangistau/

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