Расследование в отношении директора кадетской школы начато после массовой драки в Павлодаре

В Павлодаре началось расследование по статье о халатности в отношении директора лицея-интерната "Жас сарбаз", где произошла массовая драка учащихся, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время обстоятельства и причины произошедшего выясняются, назначены экспертизы. Проводятся следственные действия.

"Все участники конфликта доставлены в отдел полиции. В настоящее время роль каждого из них устанавливается, после чего их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Также начато расследование в отношении директора школы за допущенную халатность", - отметили в ДП Павлодарской области.

Напомним, 16 мая драку устроили воспитанники областной специализированной школы-лицея-интерната "Жас сарбаз" имени Кабанбай батыра. Полиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства. Указывалось, что в потасовке в одном из кабинетов учебного заведения могло участвовать до 40 кадетов.

Из школы в больницу были госпитализированы трое подростков. У одного из них диагностировали перелом скуловой кости.

В соответствии со ст.371 УК РК халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Халатность наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.