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Драку устроили ученики кадетской школы в Павлодаре

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В классе
Школа. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

В Павлодаре в ходе драки в кадетском корпусе пострадали трое учеников. Полиция возбудила уголовное дело. По неофициальной информации, драка была массовой, с участием в ней не менее 40 человек.

О произошедшей драке сообщил Telegram-канал kerek.pv. В посте указано, что в кадетском корпусе произошла массовая драка "класс на класс" с участием "не менее 40 человек". По информации Telegram-канала, трое подростков были госпитализированы с различными травмами.

Департамент полиции Павлодарской области под публикацией подтвердил факт драки в областной специализированной школе-лицее-интернате "Жас сарбаз" имени Кабанбай батыра.

"В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что в одном из кабинетов произошла драка. Трое учеников получили телесные повреждения. Школьникам оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой", - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" и назначены экспертизы. При этом в полиции не прокомментировали, сколько человек принимали участие в драке.

Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство - особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В марте в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции. Также в марте массовая драка рядом с общежитием вуза произошла в СКО.

Другая массовая школьная драка попала на видео в Алматинской области. В ходе проверки было установлено, что между 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2104680-massovaya-draka-klass-na-klass-proizoshla-v-kadetskoy-shkole-pavlodara/

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