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"Примерил и ушел": момент кражи обуви из мечети попал на видео в Астане

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Мужчина стоит у стеллажей
Момент совершения кражи из мечети. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Камеры видеонаблюдения в одной из мечетей Астаны зафиксировали кражу обуви. Полицией задержан 28-летний подозреваемый, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

О краже стало известно из сообщения столичной полиции, опубликованной в Instagram-аккаунте. Там же выложено видео.

Сообщается, что с заявлением в полицию обратился житель Астаны по факту кражи обуви. По словам мужчины, в одной из мечетей города неизвестный похитил его кроссовки стоимостью 30 тыс. тенге.

"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Астаны "по горячим следам" был установлен 28-летний мужчина, которого в момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как он возле стеллажа рассматривает обувь. Выбрав приглянувшуюся пару, он примерил и ушел в них из мечети", — говорится в сообщении полиции.

Задержанный мужчина дал признательные показания. Также проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны.

Напомним, аналогичный случай в мечети Астаны произошел летом прошлого года. Тогда в полицию обратился житель Астаны по факту кражи кроссовок из мечети по проспекту Кабанбай батыра. Мужчина сообщил, что оставил обувь в ячейке, но не обнаружил ее при выходе. При этом действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в мечети. Позже полицейские установили 18-летнего жителя города, подозреваемого в краже.

В начале года полицейские Шымкента задержали подозреваемого в краже куртки за 800 тысяч тенге из мечети. Момент кражи также попал на камеру.

В Алматы на видео попала кража во время намаза в мечети. Потерпевший лишился своего телефона. Подозреваемого вскоре задержали, гаджет удалось вернуть.

Также мы писали, что в Туркестанской области ковры вынесли из мечети под покровом ночи. Полиция установила подозреваемую в краже, а похищенное имущество изъято.

Отметим, что по статье 188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105847-primeril-i-ushel-moment-krazhi-obuvi-iz-mecheti-popal-na-video-v-astane/

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