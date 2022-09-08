Кража телефона во время намаза в мечети попала на видео в Алматы

Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы на камеры видеонаблюдения попала кража во время намаза в мечети. Полицейские уже задержали подозреваемого, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратился алматинец, у которого во время намаза украли телефон. По словам мужчины, он положил его на пол во время молитвы, а после уже не смог найти свой гаджет.

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, установленные в мечети, и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 42-летний местный житель, не имеющий работы и постоянного местожительства. При нем был обнаружен пропавший телефон.

"Задержанный своей причастности к краже не отрицает, вину признал и утверждает, что раскаялся в содеянном. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК "Кража", – проинформировал начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986743-krazha-telefona-vo-vremya-namaza-v-mecheti-popala-na-video-v-almaty/