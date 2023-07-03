Ушел из мечети в чужих кроссовках: молодого астанчанина заподозрили в краже (видео)

Мужчина возле стеллажей в мечети. Кадр из видео: polisia.kz

К столичным полицейским обратился мужчина, заявив, что у него украли кроссовки в мечети. Стражи порядка установили 18-летнего подозреваемого, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В полицию обратился житель Астаны по факту кражи кроссовок из мечети по проспекту Кабанбай батыра. Мужчина сообщил, что оставил обувь в ячейке, но не обнаружил ее при выходе.

При этом действия злоумышленника попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в мечети.

На кадрах заметно, как молодой человек сначала разувается и оставляет свою обувь в стороне, а затем подходит к ящикам и берет из ячейки другие кроссовки. Сначала он примеряет их на одну ногу, а позже надевает второй кроссовок и уходит.

Полицейские района Есиль установили 18-летнего жителя города, которого и подозревают в данной краже.

Сейчас по этому факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража – это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части этой статьи, кража, совершенная:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, –

наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, если кража была совершена преступной группой, из нефтегазопровода или в особо крупном размере, она наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027356-ushel-iz-mecheti-v-chuzhih-krossovkah-molodogo-astanchanina-zapodozrili-v-krazhe-video/