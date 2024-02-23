Ковры вынесли из мечети в Туркестанской области под покровом ночи

Ночью из мечети были похищены два ковра. Полиция установила подозреваемую в краже. Похищенное имущество изъято, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции установили 51-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже из мечети.

Похищенные ковры. Фото: ДП Туркестанской области

"Как выяснилось, около часа ночи подозреваемая пришла в одну из мечетей. После она похитила два находившихся в мечети ковра и скрылась. Стражи порядка изъяли у подозреваемой краденое имущество", - отметили в ДП Туркестанской области.

В настоящее время выясняется причастность подозреваемой и к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Астане во время намаза у мужчины в мечети украли телефон, который был на зарядке. Момент преступления попал на видео. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый.

А в Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в краже куртки из мечети. Стоимость верхней одежды заявитель оценил в 800 тысяч тенге. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. Подозреваемого в краже задержали, а куртку вернули владельцу.

В прошлом году у жителя Астаны украли кроссовки в мечети. На видео попал момент, как неизвестный просто надел их на ноги, оставив свою обувь, и вышел. Подозреваемого вскоре установили правоохранители.