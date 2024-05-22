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МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением

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Сотрудник полиции в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: gov.kz

В МВД предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества – теперь аферисты представляются медработниками и предлагают гражданам пройти диспансеризацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным ведомства, в последнее время регистрируются факты, когда злоумышленники звонят или пишут в WhatsApp, представляясь медицинскими работниками.

"Вам предлагают пройти диспансеризацию или флюорографию. Подбирают удобную дату и просят подтвердить запись по SMS-коду.

Ни в коем случае не называйте код! По нему мошенники удаленно могут войти в ваши личные кабинеты, завладеть персональными данными и оформить кредиты", – предупредили представители МВД.

Отмечается, что это те же мошенники, которые раньше звонили, представляясь сотрудниками служб безопасности банков или полицейскими.

Казахстанцев призвали делиться этой информацией со своими близкими, и в особенности с людьми преклонного возраста.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

  • группой лиц по предварительному сговору;
  • лицом с использованием своего служебного положения;
  • путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
  • в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

  • преступной группой;
  • в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2105436-mvd-obratilos-k-kazahstancam-s-preduprezhdeniem/

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