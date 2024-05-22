"От 100 тыс. до 2 млн тенге": в МВД высказались о торговле детьми в Казахстане

Вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев сегодня в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными детьми в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане в прошлом году зафиксировали 19 фактов торговли людьми.

"Подавляющее большинство дел уже окончено. Порядка 16-17 человек уже привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. Все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тысяч тенге за ребенка до 2 миллионов тенге", - добавил он.

Напомним, недавно, в марте, в Атырауской области осудили пятерых казахстанцев, оказавшихся на скамье подсудимых по делу о торговле детьми. Сообщалось, что одна из осужденных, будучи беременной, договорилась с семейной парой. Как только ребенок родился, женщина продала его другой семье.

Данный случай не единичный.

В прошлом году в Таразе выявили факт торговли новорожденными детьми. Подозреваемыми оказались два медицинских работника городской больницы, их задержали. Вскоре стало известно, что за новорожденную девочку собирались отдать 1,5 млн тенге. Младенца поместили в городской дом малютки.

Похожий случай произошел и в Алматы. Родители пытались продать своего новорожденного малыша за 2 млн тенге. Полицейские провели спецоперацию по их задержанию. Родителями ребенка оказались супруги - женщина 1998 года рождения и мужчина 1991 года рождения. В браке у них росло еще двое детей.