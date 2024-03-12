Казахстанка продала своих новорожденных детей: ей и "покупателям" вынесли приговор

В Атырауской области суд вынес приговор пятерым казахстанцам, оказавшимся на скамье подсудимых по делу о продаже детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается на сайте Атырауского областного суда, женщину приговорили к 8 годам лишения свободы за неоднократную торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, а также неоднократное мошенничество.

Еще четверых человек приговорили к 3 годам лишения свободы условно за торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору.

Фабула дела

Подсудимая С.А., будучи беременной, вступила в сговор с семейной парой Р.Б.и Р.Г. о продаже им ребенка после его рождения, с целью улучшения своего материального положения.

После передачи денежных средств семейная пара забрала ребенка в семью.

Спустя время С.А., вновь забеременев, задалась преступным умыслом на присвоение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, обещав еще двум семейным парам передать ребенка за определенную сумму. Однако, взяв с них деньги, она исчезла.

В результате потерпевшим причинен ущерб в 2,3 млн тенге.

В это же время подсудимая С.А. вступила в сговор уже с другой семейной парой И.Б. и У.А. о продаже им ребенка после его рождения.

Супружеская пара периодически переводили деньги на счет подсудимой С.А. до рождения ребенка.

После рождения ребенка И.Б. и У.А. забрали ребенка в семью.

Семейные пары Р.Б.,Р.Г. и И.Б.,У.А., выкупив новорожденных за деньги, установили отцовство и вписали свои имена в свидетельство о рождении детей.

Решение апелляции

Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и адвокатов, которые просили отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор.

Коллегия, изучив апелляционные жалобы сторон, не нашла оснований для изменения или отмены приговора. В связи с чем, постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.