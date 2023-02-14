Новорожденного пытались продать родители за 2 млн тенге в Алматы (видео)

Ребенок. Кадр из видео: Polisia.kz

Родители пытались продать своего новорожденного малыша за 2 млн тенге в Алматы. Стражи порядка провели спецоперацию по задержанию, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Были задержаны двое - женщина 1998 года рождения и мужчина 1991 года рождения. Они являются супругами, у которых, как оказалось, есть еще двое детей.

"За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что “потенциальных родителей” для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно. Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, изъятые деньги приобщили к материалам дела.

Подчеркивается, что подозреваемые признали вину в совершении тяжкого преступления.

Спецоперация оперативниками УБОП и полицейскими спецназа была проведена в Алмалинском районе. Координацию осуществляла прокуратура Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009320-novorozhdennogo-pytalis-prodat-roditeli-za-2-mln-tenge-v-almaty-video/