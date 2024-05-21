"Изъяты 8 мешков с рогами": близ Алматы провели спецоперацию

8 мешков с рогами сайги изъяли полицейские в Алматы. Задержаны подозреваемые, которые, по данным МВД, пытались сбыть их, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, полицией проведена спецоперация и задержаны четверо мужчин.

"Основная фаза спецоперации была проведена оперативниками и спецназом на территории Алматинской области. Там был блокирован автомобиль Hyundai, в котором при обыске изъяты восемь мешков с рогами в количестве 1 тысячи 212 штук. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", — сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Отмечается, что по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами начато досудебное расследование.

Напомним, в феврале мужчину задержали в Уральске после того как в его машине обнаружили крупную партию сайгачьих рогов. Было заведено уголовное дело. В машине тогда было обнаружено почти 600 штук рогов сайги.

Житель Павлодарской области приобрел рога сайги на сумму свыше 2 млрд тенге. За эту незаконную покупку ему назначили 7 лет лишения свободы.

Также в ноябре прошлого года сотрудники УБОП ДП Павлодарской области и ДКНБ задержали 49-летнего жителя города Аксу. При обыске в его гараже обнаружили 8 ящиков, в которых хранились рога краснокнижного животного на сумму порядка 2 млрд тенге. Был назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая.

Мы также писали, что жителя Актобе приговорили к 3,5 годам ограничения свободы и оштрафовали на 5 млн тенге за продажу найденных на мусорке рогов сайги. Однако позже стало известно, что мужчина обжаловал приговор и не будет платить 5 млн тенге за найденные на мусорке рога сайги.