Почти 600 сайгачьих рогов нашли в машине, остановленной на дороге в Уральске

Мужчину задержали в Уральске после того как в его машине обнаружили крупную партию сайгачьих рогов. Заведено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили стражи порядка, в Уральске полицейские остановили машину в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер". Внутри они обнаружили почти 600 штук рогов сайги.

"За рулем находился житель Атырауской области. Он водворен в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Отметим, что согласно части 1-1 статьи 339 УК РК, незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

неоднократно;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

на особо охраняемых природных территориях;

лицом с использованием своего служебного положения;

с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11 млн до 25,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные:

преступной группой;

с причинением особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.