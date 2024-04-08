Актюбинец не будет платить 5 млн тенге за найденные на мусорке рога сайги

Актюбинец нашел на мусорке сайгачьи рога и хотел их продать, что привело его к наказанию в виде ограничения свободы и штрафу в 5 млн тенге. Мужчина обжаловал приговор, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, адвокат осужденного отметил в апелляционной жалобе, что актюбинца обязали выплатить ущерб, хотя не он причинил вред природе. Сами рога уже крошились, поэтому не являлись уже дериватами, а стали просто составной частью сувенирного изделия и ценности они уже не имеют.

Поскольку в суде достоверно установили, что эти рога подсудимый нашел в мусорном баке, незаконной добычи и тем более убийства животного в его действиях не было.

Гособвинитель, напротив, просил оставить приговор без изменения.

Судебная коллегия по уголовным делам установила, что сайгака обвиняемый не убивал, а нашел рога на мусорке и, следовательно, не он нанес ущерб экологии в 5 млн 175 тыс. тенге.

В итоге коллегия переквалифицировала обвинение на менее тяжкое и изменила наказание с 3,5 лет на 2,5 года ограничения свободы. Исковые требования инспекции лесного хозяйства о возмещении ущерба природе суд оставил без удовлетворения.

Напомним, пенсионер из Актобе занимался продажей старых вещей эпохи СССР, поэтому опубликовал на специальном сайте объявлений предложение о продаже найденных в мусорном баке рогов сайги. В итоге на продавца вышли полицейские и мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в незаконном обращении с дериватами.

Как объяснил в суде актюбинец, он не знал, что продавать рога сайги - это преступление. Сами рога уже крошились, были старыми и сухими, с отверстиями кустарного производства, и определить даже примерно возраст сайгака, которому они принадлежали, было невозможно.

Несмотря на все это, представитель инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщил, что ущерб экологии составил 5 млн 175 тыс. тенге. Рассчитали его по методике, утвержденной Минсельхозом.

Зимой суд первой инстанции признал любителя антиквариата виновным в преступлении и приговорил к 3,5 годам ограничения свободы. Также он обязал осужденного возместить ущерб на сумму свыше 5 млн тенге.

А в феврале в Уральске в машине жителя Атырауской области обнаружили крупную партию сайгачьих рогов - почти 600 штук. Заведено уголовное дело. Подозреваемого в браконьерстве водворили в изолятор временного содержания.