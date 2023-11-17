Ущерб на 2 млрд тенге: сотрудники УБОП и КНБ задержали жителя Павлодарской области (видео)

Сотрудники УБОП ДП Павлодарской области и ДКНБ задержали 49-летнего жителя города Аксу. У него изъяли рога сайги на 2 миллиарда тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, операцию провели сотрудники УБОП ДП и ДКНБ Павлодарской области. Задержан 49-летний житель города Аксу, у которого при обыске в гараже обнаружено 8 ящиков, в которых хранились рога сайги.

Всего изъято порядка 800 рогов краснокнижного животного весом около 170 кг. По словам мужчины, рога он приобрел у неизвестного в Астане с целью перепродажи.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч.1-1 ст.339 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трассологическая. Ущерб государству составил около 2 млрд тенге", - сообщил начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

Наказание за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами

Согласно ст.339 УК РК:

1. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) на особо охраняемых природных территориях;

4) лицом с использованием своего служебного положения;

5) с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.